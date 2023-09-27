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      Redmi Note 12 4G

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      POCO X5 Pro 5G
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      Новинки
      Новинка Популярный
      Проводные наушники Koniycoi KJ606, с микрофоном, jack 3.5mm, 1.2 м В наличии Код товара: 1097 Проводные наушники Koniycoi KJ606, с микрофоном, jack 3.5mm, 1.2 м

      150 ₽

      Новинка Популярный Скоро закончится
      Проводные наушники Hoco M07, с микрофоном, jack 3.5mm, 1.2 м, белый В наличии Код товара: 1095 Проводные наушники Hoco M07, с микрофоном, jack 3.5mm, 1.2 м, белый

      100 ₽

      Новинка Популярный Скоро закончится
      Проводные наушники Hoco M05, с микрофоном, jack 3.5mm, 1.2 м, белый В наличии Код товара: 1096 Проводные наушники Hoco M05, с микрофоном, jack 3.5mm, 1.2 м, белый

      100 ₽

      Новинка Популярный
      Мини штатив Yunteng YT-228 В наличии Код товара: 1098 Мини штатив Yunteng YT-228

      250 ₽

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      Кабель USB - Type-C Vixion K1c, 2.4А, 1м, белый
      Кабель USB - Type-C Vixion K1c, 2.4А, 1м, белый
      В наличии Код товара: 1085 Кабель USB - Type-C Vixion K1c, 2.4А, 1м, белый

      150 ₽

      Новинка Популярный Скоро закончится
      Кабель USB - Type-C HOCO X20, 2.4А, 3м, белый В наличии Код товара: 1092 Кабель USB - Type-C HOCO X20, 2.4А, 3м, белый

      300 ₽

      Новинка Популярный
      Кабель USB - Type-C ANSTY Z-12-T, 2.4А, 1м, белый В наличии Код товара: 1082 Кабель USB - Type-C ANSTY Z-12-T, 2.4А, 1м, белый

      150 ₽

      Новинка Популярный
      Кабель USB - Type-C ANSTY S-010-T, 3А, 1м В наличии Код товара: 1093 Кабель USB - Type-C ANSTY S-010-T, 3А, 1м

      200 ₽

      Новинка Популярный Скоро закончится
      Кабель USB - Micro-usb HOCO X27, 2.4А, 1.2м, черный В наличии Код товара: 1084 Кабель USB - Micro-usb HOCO X27, 2.4А, 1.2м, черный

      150 ₽

      Новинка
      Кабель USB - Micro-usb HOCO X20, 2.4А, 2м, белый В наличии Код товара: 1091 Кабель USB - Micro-usb HOCO X20, 2.4А, 2м, белый

      250 ₽

      Новинка Популярный Скоро закончится
      Кабель USB - Micro-usb HOCO X20, 2.4А, 1м, черный
      Кабель USB - Micro-usb HOCO X20, 2.4А, 1м, черный
      В наличии Код товара: 1088 Кабель USB - Micro-usb HOCO X20, 2.4А, 1м, черный

      100 ₽

      Новинка Популярный
      Кабель USB - Micro-usb HOCO X20, 2.4А, 1м, белый В наличии Код товара: 1087 Кабель USB - Micro-usb HOCO X20, 2.4А, 1м, белый

      100 ₽

      Смартфоны Xiaomi
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      В России стартуют предзаказы на Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro через сутки после презентации 27 Сентября, 2023
      Отзывы
      Смартфон OnePlus 10 Pro 12/256 ГБ, volcanic black (CN)
      Смартфон OnePlus 10 Pro 12/256 ГБ, volcanic black (CN)

      отличный телефон! лучший андроид!..

      15.02.2023 Читать полный отзыв
      M maksim  Оценил(а) товар на 5
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      Наши клиенты о нас
      Все отзывы
      Рейтинг нашего магазина — 5

      Мы очень им гордимся, это результат упорного труда в течении длительного времени и сейчас наша команда ежедневно работает над улучшением сервиса.

      Вы можете оставить отзыв о нашем магазине или написать в поддержку, если у вас есть какие-то вопросы.

      Д ДмитрийОценил(а) магазин на 5.0

      Покупал Playstation 5, очень доволен, все на высшем уровне, доволен ..

      17 Августа, 2023 Читать полный отзыв
      Д ДмитрийОценил(а) магазин на 5.0

      Всё хорошо, товар пришел быстро через доставку. Качество отличное..

      24 Января, 2023 Читать полный отзыв
      В ВаняОценил(а) магазин на 5.0

      Все рабочее , упаковка доехала в своём изначальном виде, благодарю продавца..

      16 Января, 2023 Читать полный отзыв
      А АлексейОценил(а) магазин на 5.0

      Всё отлично Быстро договорились...по моей просьбе продавец отправил посылку СДЭКом после 100% предоплаты, ещё и скидку на доставку сделал Всё супер. Однозначно рекомендую к сотрудничеству Ещё ра..

      7 Января, 2023 Читать полный отзыв
      А Алиса КрестининаОценил(а) магазин на 5.0

      Спасибо огромное,стилус пришел быстро,как я и попросила у продавца! Пока не попользовалась, но все пришло в целости к планшету ми пад 5 подключился сразу без проблем! Продавец приятный, писал,присылал..

      2 Декабря, 2022 Читать полный отзыв
      Н НиколайОценил(а) магазин на 5.0

      Покупкой доволен, всё как в описании - телефон новый в упаковке...

      16 Ноября, 2022 Читать полный отзыв
      A AlexОценил(а) магазин на 5.0

      Приехал посмотрел купил ,все устраивает ,цена хорошая ! советую..

      26 Марта, 2022 Читать полный отзыв

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      Мы рады видеть Вас по адресу:

      г.Киров, ул.Воровского 113

      В будни с 10:00 до 18:00

      сб-вс: с 10:00 до 15:00

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